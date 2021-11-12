Mezar taşları buldu 0:00 / 0:00

Yönetmen Metin Günay, Batı Kazakistan'da Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı mezar taşları buldu

HABERTURK.COM

Metin Günay'ın bulduğu mezar taşlarında Selçuklu çift başlı kartal simgeleri dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma başlatmak istediklerini ve atalarımızın Kazakistan'daki mezarlarını ortaya çıkarmak istediğini belirten Günay, bu projenin pandemi nedeniyle başlatılamadığını ifade etti.

Mezar taşlarının bulunduğu yere kara yoluyla ulaşmanın imkansız olduğunu belirten Metin Günay, "Yolu yok, izi yok. Helikopterle tepeden inerek atalarımızın bu mezar taşlarını bulduk" dedi.

Aynı zamanda mimar olan usta yönetmen Metin Günay, atalarımızın mezar taşlarını ortaya çıkarmanın heyecanını şöyle anlattı; "Sınır tanımaz damarlarımızda akan kanımız, bir damlasının döküldüğü yeri bulmaya ve dualarımızla nurlandırmaya and içmişiz. Malazgirt Zaferimiz tüm ata topraklarında kutlu olsun. Malazgirt anısına ilk ata mezarlarımızı ata toprağı Kazakistan'da bulmak nasip oldu."