Onur Çetin'in aranje ettiği 'İhanet'in sözleri Gülay Sever’e bestesi de sanatçının kendisine ait. Gitar, klarnet ve mızıka çalan, pek çok dans türünde de eğitim alan Göç, aynı zamanda bestelerde yapıyor ve ‘İhanet’ sanatçının yaptığı ilk beste olarak ayrı bir önem taşıyor.

Caner Demiroğlu yönetmenliğinde kliplenen ‘İhanet’ video klibi ve şarkı bugün itibariyle tüm dijital platformlar, radyolar ve müzik kanallarında…