'Bir karton üzerinde yattığım günler oldu!'

Metin Arolat: Bir karton üzerinde yattığım günler oldu! - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Sanatçı Metin Arolat, geçtiğimiz gün 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Ünlü olmadan önceki hayatı hakkında konuşan Arolat, yıllar önce İstanbul'a yönetmenlik yapmak için geldiğini anlattı.

Bu süreçte yaşadığı zorluklardan bahseden 49 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve aşık oldum. İstanbul'a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 TL vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu. Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım! Cebimde 20 TL vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.