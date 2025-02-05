Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Metin Akpunar: Trabzonspor isyanın takımıdır - Futbol Haberleri

        Metin Akpunar: Trabzonspor isyanın takımıdır

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan İskenderunspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, "Paranın her şeyi satın alamadığı bir dönemde Trabzonspor isyanın takımıdır, her şeyi yapmıştır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzonspor isyanın takımıdır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İskenderunspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, "Bugün İskenderun için çok önemli bir gündü. Hem stadyumun açılışı, uzun zamandır da seyircimizin önüne çıkamamıştık. Muhteşem bir seyirci ortamında çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiayı burada iyi ağırladığımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, paranın her şeyi satın alamadığı bir dönemde Trabzonspor isyanın takımıdır, her şeyi yapmıştır. Şenol Güneş hoca Türk Milli Takımı ile, Trabzonspor ve diğer takımlarla Türkiye’nin en büyük hocalarından birisidir. Bizim önceliğimiz lig, çok kısa zamanda çok sık maç periyodumuz var. Eğer bu seyirci aynı bu maçta olduğu gibi bizleri desteklemeye devam ederse, mutlaka bu takım play-off yapacaktır. Hatta daha büyük hedeflere de ilerleyebilir" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Habertürk Anasayfa