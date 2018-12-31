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Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer aldı.
MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat
Gezen ve Metin Akpınar savcılıkta ifade verdi. Yurt dışına çıkmamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla mahkemeden serbest kaldı.
“KAÇMA ŞÜPHESİ YOK”
Metin Akpınar adına avukatı İrem Hekimoğlu adli kontrol kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesini adli kontrol kararı veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sundu. Dilekçede, adli kontrolün kaçma şüphesi olan kişiler için uygulanan tedbirler olduğu belirtildi. Akpınar açısından böyle bir durumun söz konusu olmadığı, kaçma şüphesinin bulunmadığı kaydedildi. Metin Akpınar’ın halka mal olmuş bir sanatçı olduğu, sokağa çıktığında dahi bir çok hayranıyla karşılaştığı anlatılan dilekçede, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekmediği belirtildi.
“UYGUN GÖRÜLMEZSE ÜST MAHKEME İNCELESİN”
Adli kontrol kararlarının kaldırılması talep edilen dilekçede, talebin uygun görülmemesi halinde itirazın bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesi talep edildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adli kontrol kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Akpınar’ın talebini değerlendirecek. Uygun görürse adli kontrolü kaldıracak, adli kontrolün kaldırılması talebini reddederse dosyayı bir üst mahkemeye gönderecek. Bu durumda talebi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirip karara bağlayacak.
MÜJDAT GEZEN DE BAŞVURMUŞTU
Geçtiğimiz hafta sanatçı Müjdat Gezen de mahkemeye başvurarak adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etmişti.
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