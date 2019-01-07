Metin Akpınar'ın dosyası ayrıldı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer aldı. Gözaltına alınan iki sanatçı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



BİR SUÇTAN DOSYA AYRILDI



Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar’ın “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” suçundan dosyasını ayırdı. Fezleke düzenledi. “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” suçundan düzenlenen fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev kapsamına girdiği belirtilerek gönderildi.



İki sanatçı hakkında diğer suçlarla alakalı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.