“Keşke bir kere sohbet edebilseydim”.

Metin Akpınar denince en çok kurulan cümlelerden biri… Artık mümkün!

Metin Akpınar yeniden seyircisiyle buluşuyor.

Konuşacak çok konu var.

O anlatacak, biz dinleyeceğiz. Biz soracağız, o cevaplayacak. Belki geçmişin tatlı anıları arasında dolaşacak, belki gelecekten konuşacağız.

Sonra da “Dün akşam neredeydin?” diye soranlara gururla söyleyeceğiz:

“Metin Akpınar ile sohbet muhabbette!”



2 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de!

Yönetmen: Selçuk MetinModeratör: Zeynep MiraçMüzik: Murat EvginDekor Tasarım: Barış DinçelIşık Tasarım: Kemal YiğitcanAfiş Fotoğrafı: Fethi KaradumanAfiş Tasarım: Daire CreativeSüre: 120 Dk. / 2 Perde