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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, her yıl kendilerine sahte alkol zehirlenmesi şikayetiyle başvurular olduğunu belirterek, "Metil alkolle yapılan sahte içkilerin tüketilmesi, ölümcül olarak sonuçlanacak durumlara yol açmaktadır. Bu ürünlerin tüketilmesi çok ciddi, dramatik etkilerin oluşmasına neden oluyor, bu yüzden de alım miktarına göre hastaları kaybedebiliyoruz." dedi.
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı da olan Prof. Dr. Cander, sahte içki olarak bilinen metin alkol zehirlenmelerine ilişkin bilgi verdi.
Prof. Dr. Cander, sahte içki noktasında denetimin sağlanması ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra insanların da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.
Eğer ürünün sahte olma ihtimali varsa, içildiğinde ölümcül sonuçlar doğuracağının bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Cander, bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Sahte olan içkinin az tüketilse dahi insanı hastaneye götürecek kadar semptom vereceğini vurgulayan Cander, şunları kaydetti: "Her yıl bize sahte alkol zehirlenmesi şikayetiyle başvuruyorlar, ancak henüz bu durumun önüne geçilemedi. Metil alkolle yapılan sahte içkilerin tüketilmesi, ölümcül olarak sonuçlanacak durumlara yol açmaktadır. Bu ürünlerin tüketilmesi çok ciddi, dramatik etkilerin oluşmasına neden oluyor, bu yüzden de alım miktarına göre hastaları kaybedebiliyoruz. Metil alkol zehirlenmesi bulantı, kusmadan başlayıp, sinir sistemini etkileyen semptomlara yol açabiliyor. Özellikle görme bozuklukları, solunum problemleri meydana gelebiliyor. Bunlar ağır tabloya doğru yavaş yavaş ilerleyecektir. Metin alkol zehirlenmesi birçok sistemi etkileyen bir zehirlenme türüdür. Dolayısıyla hasta zaten bir şekilde acile gelmek zorunda ama geldikten sonra her şey için çok geç olabiliyor. O yüzden de sahte içki şüphesinde vakit kaybedilmeden hastaneye başvurulması gerekiyor."
BİRÇOK KALICI SORUNA DA NEDEN OLUYOR
Prof. Dr. Cander, metil alkol zehirlenmelerinde ileri seyrinde görme kaybı, şuur bozuklukları, nörolojik sorunlar gibi problemlerin ortaya çıkabildiğini kaydederek, "Hastanın denge, metabolik problemler, beyin hasarları olabilir ve bunlar hasta yaşasa dahi kalıcı sekeller (kalıcı sorun) oluşturabilir." ifadelerini kullandı.
Cander, "Hasta bize başvurduktan sonra burada en önemli sorunlardan biri tanı zorluğu. Eğer hastanın şuuru kapalıysa bu durum birçok hastalığı taklit ettiği için, metil alkol zehirlenmesini aklımıza getirmezsek tanıyı koymak gecikebiliyor. Özellikle kişi hastaneye yalnız geldiyse, şuuru kapalıysa ve nörolojik problemleri varsa bu sorun daha çok yaşanabiliyor. Çünkü metil alkol zehirlenmesi nörolojik hastalıkları da taklit edebiliyor. Burada acil uzmanının mutlaka metil alkol zehirlenmesini aklına getirmesi gerekiyor. Bu noktada bazı kan değerleri bu konuda bizi yönlendiriyor. Bunları tespit ettikten sonra gerekli tedavi hastanelerde yapılabiliyor. Bu konuda acil tıp uzmanlarımız da deneyimlidir ancak bu zehirlenmeler ne yapılarsa yapılsın ölümle sonuçlanabiliyor" diye konuştu.
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