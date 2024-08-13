Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftanın ikinci günü hava sıcaklığı artışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen duyuruya göre hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Bölgelerimizdeki hava durumuna bakacak olursak Marmara'da hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu raporu
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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftada sıcaklık etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara ve diğer illerimizdeki günlük hava durumu merak ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
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