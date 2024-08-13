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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?

        Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?

        Yeni haftanın ikinci günü hava sıcaklığı artışı etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen duyuruya göre hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Bölgelerimizdeki hava durumuna bakacak olursak Marmara'da hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:05
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        • 1

          Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftada sıcaklık etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara ve diğer illerimizdeki günlük hava durumu merak ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          HAVA SICAKLIĞI

          Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

          RÜZGAR

          Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

          BÖLGELERİMİZDE HAVA

          MARMARA

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          EDİRNE °C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

        • 3

          İSTANBUL °C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          KOCAELİ °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          İZMİR °C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          MANİSA °C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA °C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          ADANA °C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA °C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY °C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          İÇ ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA °C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          ESKİŞEHİR °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6

          BATI KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          BOLU °C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          DÜZCE °C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          SİNOP °C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          ZONGULDAK °C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA °C, 34°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ARTVİN °C, 27°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          TRABZON °C, 29°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM °C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KARS °C, 28°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          MALATYA °C, 34°C

          Az bulutlu

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