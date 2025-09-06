Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı! 6-7 Eylül hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış uyarısı geldi. İstanbullular bugün yağmurlu güne uyandı. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik'te sağanak yer yer gök gürültülü sağanakların görülecek. İşte, 6-7 Eylül hafta sonu hava durumu raporu
- 1
İstanbul’da yağmur başladı. Cumartesi günü başlayan yağışın gün boyu sürmesi beklenirken bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Öte yandan Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yağışlar kuvvetli bekleniyor. İşte, hafta sonu hava duruma ilişkin bilgiler
- 2
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- 3
8 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak alarmı verilen illerimiz ise şöyle: Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
-
- 4
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- 5
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.