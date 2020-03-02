AA

Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı



Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı bölgelerinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.