Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

AA

Yağışlı sistemin Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan'da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.