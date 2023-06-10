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Meteoroloji uyarmıştı, Kars ve Kayseri'de caddeler göle döndü

Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl öğlenden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu kısa süre de cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Sular altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karşıdan karşıya geçen vatandaşlar ise ıslandı. Öte yandan Kayseri'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, rögar kapakları yerinden çıktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise sağanak yağışta sürücüler zor anlar yaşadı

Giriş: 10.06.2023 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji uyarmıştı, Kars’ta caddeler göle döndü
İHA

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Kars’ta etkili olan dolu ve sağanak yağmur bir anda cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Sağanak yağmurdan dolayı çok sayıda iş yerinin bodrumuna ise su doldu.

Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl öğlenden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu kısa süre de cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Sular altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karşıdan karşıya geçen vatandaşlar ise ıslandı.

Şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu Kars’ta yüksek kesimlerde yağan dolu ekili alanlara da zarar verdi.

Yağmur sularında iş yerleri de nasibini aldı. Caddelerin sular altında kaldığı Kars’ta iş yerlerinin bodrumlarına su doldu. İş yeri sahipleri bodrumlarına dolan suyun çekilmesi için itfaiye ekiplerini aradı.

Kars’ta yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

RÖGAR KAPAKLARI YERİNDEN ÇIKTI

DHA'nın haberine göre Kayseri'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken; cadde ve sokaklar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, rögar kapakları yerinden çıktı.


AHLAT'TA SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA KALDI

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı, suyla dolan cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, suyun taştığı noktalarda, yolu araç trafiğine kapatarak çalışma başlattı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak yağmur bir anda cadde ve sokakları sular altında bıraktı.
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ahlat ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur kısa süre de cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda yağmurdan ıslandığı gözlendi.

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