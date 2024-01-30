30 OCAK SALI İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek.

Ankara ise yağışsız bir gün geçirecek ancak eksi 2'ye kadar düşen sıcaklıklar Başkent'in dondurucu soğuklara teslim olmasına neden olacak.

İzmir yarın yağışsız bir gün geçirecek. Şehir, diğerlerine göre göreceli daha sıcak bir gün yaşayacak; termometreler 11 dereceye kadar çıkacak.