Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVALAR NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK