Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kamu kurumları ve Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine yeni bir anlayış getirdiği belirtildi.

Açıklamada, kurumun bundan sonra "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılarda bulunacağı ifade edildi.

Atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınmasında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu, bu alanda yapılan çalışmalarda meteoroloji bilimine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Ege Üniversitesi, kamu kurumları ve bazı üniversitelerle iş birliğine imza attığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ege Üniversitesi kampüsünde kurulan cihazla polen ölçümleri yapıldığı belirtilen açıklamada, "İzmir’de başlatılan pilot proje çerçevesinde bu cihazın bir eşi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kampüsüne de kuruldu. Böylece polen ölçümleri, ilgili meteorolojik parametrelerin ölçüldüğü yerde yapılacak. Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölçülen polen verilerinin, haftalık meteorolojik tahminlerle değerlendirileceği, polenlere bağlı hastalıklar konusunda hazırlanacak uyarılar ve bilgilerin ise Ege Üniversitesi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağı bildirildi.

Bu çalışmalar kapsamında polen ölçüm cihazının, otomatik örnekleme ve analiz yapan daha gelişmiş bir modelinin, Meteoroloji ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek ortak Ar-Ge projesiyle yerli ve milli olarak geliştirilip üretileceği belirtilen açıklamada, bu alanda diğer ülkelerdeki uygulamaların incelenmesine devam edileceği ve İzmir'deki projenin diğer illere yaygınlaştırılarak polen ölçüm ve tahmin ağının genişletileceği kaydedildi.

"TÜM SEKTÖRLERE HİZMET VERECEK"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni dönemde ilk defa uygulanacak Polen Gözlem ve Uyarıları Projesi ile polen alerjisi tahmin ve uyarılarını yayınlaması gibi, diğer konularda da çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler sunmaya başladığını vurguladı.

Ege Üniversitesi ile yapılmaya başlanan çalışmanın çok önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Şu veya bu şekilde insanlarımız, özellikle alerjik bünyeli olanlarımız bahar döneminde haziran ayının sonuna kadar alerjiyle karşılaşabiliyor" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, havanın hangi gün, nasıl olacağı bilindiği gibi bu çalışmayla havanın alerjik durumunu da bilmenin mümkün olacağına dikkati çekerek, "Son derece değerli bir çalışma. Meteoroloji Genel Müdürlüğünü sadece hava durumunu tahmin eden bir kurum olarak değil, bunun dışında da tüm kurumlara, tüm sektörlere hizmet veren bir genel müdürlük olarak konumlandırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiyi yakından takip ederek süper bilgisayarlar kullandıklarının altını çizen Pakdemirli, kara, hava ve denizdeki tahminlerin yanı sıra tarımsal verilere dayanarak rekolte tahminleri, hatta ürün fiyatları tahminleme modellemesi yaptıklarını, böylece paydaşlara daha anlamlı bilgiler sunduklarını bildirdi.