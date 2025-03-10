Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklığın artmasını şöyle yorumladı:

"Sıcak hava dalgası geliyor artık buna ilkbahar diyemiyoruz.

Haftaya 20°C’nin altında 3-5 şehir var, ülke genelinde gündüzler salı gününden itibaren Haziran ayı gibi sıcak geçer.

SICAK HAVA DALGASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, "Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak." diye konuştu.