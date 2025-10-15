Meteoroloji duyurdu! 16 Ekim Perşembe hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan duyurular ile, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre; rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, 16 Ekim Perşembe bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu raporu...
- 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyuruları ile hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Peki, 16 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
- 2
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- 3
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
-