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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika sağanak ve fırtınası uyarısı! - Haberler

        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor

        Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya bazı bölgelerde şiddetli fırtına da eşlik ediyor. Meteoroloji'den ise yeni bir uyarı daha geldi. Açıklamada yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:52
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          Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

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          AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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          Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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          Kıyı Ege'de ise yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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          Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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          Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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