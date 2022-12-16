Yağmur ve kar uyarısı!

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.