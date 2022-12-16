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Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'da kuvvetli sağanak beklenirken, Çanakkale, Muğla ve Antalya ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Van, Ağrı çevreleri kar yağışlı olması tahmin ediliyor

Giriş: 16.12.2022 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU: Son dakika haberi: Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Yağmur ve kar uyarısı!
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Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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