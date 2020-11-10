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Meteoroloji'den yağış uyarısı! 10 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 10 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden 10 Kasım 2020 tarihine ilişkin detaylı hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji'ye göre Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Peki, 10 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 10 Kasım 2020 detaylı hava durumu...

10.11.2020 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den yağış uyarısı! 10 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak? 10 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan 5 ila 7(40-60km/sa),Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75km/sa),güneyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 1,5m, kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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