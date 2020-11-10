Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zamanla sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzeydoğudan 5 ila 7(40-60km/sa),Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75km/sa),güneyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 1,5m, kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.
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