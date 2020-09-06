Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle ve akşam saatleri arasında Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SICAK HAVA UYARISI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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