Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Amasya ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası, gece saatlerinde il geneli yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 7