Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli yağmur bekleniyor! 4 Eylül MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli yağmur bekleniyor! 4 Eylül MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Yağmurlu 25° İzmir Güneşli 32° Antalya Sağanak Yağış 28° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Sağanak Yağış 27° Adana Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.