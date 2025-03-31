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        Haberler Gündem Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Güncel haberler

        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:14
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        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

        Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #meteoroloji
        #toz taşınımı
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