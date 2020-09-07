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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat),bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat),bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 19°C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA 16°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık