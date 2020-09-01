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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI : Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık