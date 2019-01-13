Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Muğla, Hatay, Osmaniye, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Samsun, çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yağış alan kesimleri ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Isparta'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde beklenen kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve güneyinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusa hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ve bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya çevreleri, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli

MERSİN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BARTIN °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu, bölgenin iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu

ÇORUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KİLİS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden kuzeybatı, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu Güney Ege’nin güneyi öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-30 km/sa),Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa),sabah saatlerinde batısı kuzeyden, akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu ve batısı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa),akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu ve zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa),öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa),ilk saatlerde doğusu doğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa),akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, ilk saatlerde doğusu 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.