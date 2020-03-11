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Meteoroloji'den sevindiren haber! Tüm Türkiye güneşli

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Erzurum, Bingöl, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Orta ve doğu Karadeniz'de sıcaklıklar birkaç derece düşerken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

11.03.2020 - 07:24 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege ve doğu bölgelerimizin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde boğaz çevresi yer yer pus ve sisli

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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