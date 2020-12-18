Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 9°C, 14°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR 7°C, 14°C
Az bulutlu
MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SİVAS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 10°C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜMÜŞHANE -1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN 9°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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