Meteoroloji'den o illere uyarı!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre, bugün Kuzey Ege bölgesinde fırtına bekleniyor. Bu nedenle, Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bazı feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Kuzey Ege’de bugün sabah saatlerinden itibaren Güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DOLU VE ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT!

Öte yandan, Çanakkale ve ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaşanabilecek olumsuz şartlarına karşı; (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) vatandaşlara uyarılarda bulundu.