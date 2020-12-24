Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre; 25-31 Aralık tarihlerinde kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve vatanaşların buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edremit çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Trakya ile bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edremit çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 14°C
Parçalı az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu çevreleri yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney çevreleri yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 10°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi beklenmektedir.
GÜMÜŞHANE -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 2°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT -2°C, 6°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 11°C
Az bulutlu
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