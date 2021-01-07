Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası yağmurlu
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAKARYA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS -17°C, -2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA -1°C, 3°C
Parçalı bulutlu
VAN -8°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!