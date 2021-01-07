Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS -17°C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN -8°C, 6°C

Parçalı bulutlu