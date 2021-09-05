AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak.

Az bulutlu, pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Edirne haricinde sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak başlayacak.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.