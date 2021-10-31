AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, salı öğle saatlerinde ise doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.