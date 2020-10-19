Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Antalya'da hava durumu şöyle:
"Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı"
ANTALYA'DA DOLU YAĞIŞI MEYVE AĞAÇLARINA ZARAR VERDİ
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, bir süre dolu şekilde etkisini gösterdi. Gürsu Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü.
Dolu yağışı, bahçelerdeki nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu.
Mahalle sakinlerinden Süleyman Uğural, yağmur ve dolunun bir anda başladığını ve 10 dakika kadar şiddetli devam ettiğini söyledi.
Yağıştan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Uğurla, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı." dedi.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI
Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 7°C, 19°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kozan, İmamoğlu ve Feke çevrelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde il geneli ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 5°C, 21°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 21°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 18°C
Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 16°C, 20°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
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