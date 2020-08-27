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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Van ve hakkari'nin doğusu, Osmaniye çevreleri sağanak yağışlı. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

27.08.2020 - 07:18 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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