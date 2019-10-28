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Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

28.10.2019 - 08:41 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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