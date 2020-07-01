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Türkiye kavruluyor, doğuda sağanak var!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğusu kuvvetli sağanak yağışın etkisi altındayken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

01.07.2020 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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