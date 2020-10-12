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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık