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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık