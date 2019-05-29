Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 19°C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA 17°C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık