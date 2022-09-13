Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzincan çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon’un batı ilçeleri ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin’in doğu, Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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