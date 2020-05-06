Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile akşam saatlerine kadar Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu bölgelerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) ile Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (20-50 kg/m2) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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