Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu