Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meteoroloji'den peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! 11-12 Ekim 2023 okullar tatil mi, hangi ilde okullar tatil olacak?

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 10-11-12 Ekim okullar tatil mi edilecek?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklama sonrasında okulların durumu merak konusu oldu. İşte "10-11-12 Ekim okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrenci ve velilerin gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'da yaşanan sel felaketinde okullar tatil edilmişti. Uyarıların ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte "10-11-12 hangi ilde okullar tatil?" sorusunun yanıtı ile güncel hava durumu...

        • 2

          METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI!

          Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 3

          KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR!

          Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70 - 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 4

          10 - 11 - 12 EKİM'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

          Okulların yoğun yağış uyarısı nedeniyle 10 - 11 - 12 Ekim günleri tatil olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Yağışlı olması beklenen illerimizdeki okullarla ilgili Valiliklerden bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          MGM 10 Ekim Türkiye Geneli ve Bölgesel Hava Tahmini şu şekilde;

        • 6

          MGM 11 Ekim Türkiye Geneli ve Bölgesel Hava Tahmini şu şekilde;

        • 7

          MGM 12 Ekim Türkiye Geneli ve Bölgesel Hava Tahmini şu şekilde;

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk Anasayfa