Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Şemsiyenizi hazırlayın: İstanbul'a yağışlar geri geliyor!
Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. İşte MGM İstanbul hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre yurt genelinde soğuk ve fırtınalı hava etkisini gösterecek. Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması önerildi. Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatleri puslu ve yer yer sisli geçecek olan İstanbul'a yağışlar geri geliyor. İşte MGM hava durumu raporu ile İstanbul yağışına ilişkin detaylar...
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METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
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RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatleri puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL'A YAĞIŞ GERİ GELİYOR!
Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
24 Aralık Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağış bekleniyor. Megakentin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.