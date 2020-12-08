Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 8 Aralık İstanbul hava durumunu nasıl? 8 Aralık 2020 tüm iller hava du

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde zamanla il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğu ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu ; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),açıkları 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgar: güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) ilk saatler yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa ) güneyinde yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) güneyinde yer yer 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) sabah yer yer (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; doğusunda yer yer 2,5m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi.