İstanbul'a kar yağacak mı sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bazı illerde yerini kar yağışına bırakıyor. Yaşanan bu gelişme, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu yıl İstabul'a kar yağacak mı?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...