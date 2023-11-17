"ÇALIŞMALARI ŞİMDİDEN PLANLAMAMIZDA FAYDA VAR"

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."